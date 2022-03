Juventus-Inter, Serie A Femminile: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Juventus-Inter in questo fine settimana non vedrà di scena le squadre maschili. La partita più attesa dell’anno si giocherà prima in Serie A Femminile

UNA SETTIMANA PRIMA – Il Derby d’Italia in programma in questo weekend non è quello di Serie A (vedi focus). In programma la 18ª giornata dai Serie A Femminile a Vinovo (TO), presso il Juventus Training Center. Appuntamento fissato per domenica 27 marzo a partire dalle ore 14:30. La partita Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da LA7d, oltre al canale tematico nerazzurro Inter TV e al LIVE streaming su Tim Vision (previa abbonamento). Per l’Inter Women, almeno sulla carta, si tratta dell’impegno più complicato della sua stagione.