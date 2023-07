Acerbi ricomincia subito con parole chiare: toni da leader vero

Inter-Pergolettese ha visto Acerbi riprendersi subito il suo ruolo in nerazzurro. Quello di leader, sia in campo che poi davanti alle telecamere.

IMPATTO IMMEDIATO – Inter-Pergolettese ha visto tra i suoi protagonisti anche Francesco Acerbi. Il difensore ha giocato nel secondo tempo e ha subito messo in campo le doti mostrate nella scorsa stagione. Attenzione, applicazione difensiva, regia e anche incursioni offensive (da un suo attacco all’area avversaria arriva l’ultimo rigore). L’ex Lazio insomma fin dalla prima amichevole ha iniziato come aveva finito. E non lo ha fatto solo in questo ambito.

LEADER VOCALE – Acerbi infatti nella scorsa stagione si è anche dimostrato un leader del gruppo Inter. Non solo in campo, dove le prestazioni sono state continue e persino impressionanti. Ma anche fuori. Il numero quindici oltre a giocare da leader ha sempre parlato da leader. Mettendoci la faccia davanti ai microfoni. E anche in questo si è confermato già alla prima occasione.

PRIME PAROLE – Dopo Inter-Pergolettese Acerbi ha parlato. Presentandosi subito come uno dei volti della prossima stagione. Indicando già da ora a tutti la via da seguire. Sottolineando le nuove motivazioni per una stagione da cominciare da zero. Senza la pancia piena e senza credersi superiori. L’Inter è avvisata.