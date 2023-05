Acerbi, da riserva a Highlander: la sorpresa della stagione

Francesco Acerbi è la sorpresa della stagione dell’Inter. Arrivato come riserva, si è imposto come titolare assoluto fino a diventare leader e riferimento del reparto difensivo.

STAGIONE SORPRENDENTE – Alzi la mano chi si aspettava una stagione da protagonista da parte di Francesco Acerbi. Immaginando di poter fare veramente questo gioco nella realtà, l’unica mano alzata sarebbe probabilmente quella di Simone Inzaghi. Che in tutta la sua esperienza all’Inter ha insistito per uno e un solo innesto sul mercato. Proprio lui, Acerbi. Quasi un anno dopo si è capito il perché.

RUOLO RIDOTTO – Acerbi è arrivato all’Inter per coprire il ruolo che fu di Ranocchia. Ossia la riserva del centrale titolare, destinata a giocare tra il poco e il pochissimo. A fare gruppo e farsi trovare pronto per le emergenze. Per intenderci, l’ex capitano nel 2021-2022 con Inzaghi in panchina aveva messo insieme appena 10 presenze. In tutte le competizioni. Per un totale di 556 minuti di gioco. Per l’ex Lazio invece le cose sono state molto diverse. Fin da subito.

DOPPIO RUOLO – Arrivato a stagione già iniziata, Acerbi ha trovato subito minuti di gioco. All’Inter qualcosa non funzionava, e Inzaghi per risistemare la sua difesa si è affidato proprio al suo numero 15. Che rispetto a Ranocchia ha un vantaggio: può giocare sia da centrale che sulla sinistra della difesa a tre. Un dettaglio tecnico in realtà fondamentale. L’Inter infatti ha vissuto l’intera stagione 2022-2023, che è stata singolarmente ricca di impegni, senza una riserva per il ruolo di braccetto di sinistra. Bastoni, con Dimarco spostato esterno fisso, non ha mai avuto un cambio specifico. Per farlo rifiatare si è adattato Acerbi. Da titolare o a partita in corso. Potendo coprire due ruoli, non è praticamente mai uscito dal campo.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Il numero 15 ha fatto il suo esordio in maglia Inter nella sfida col Viktoria Plzen in Champions League. Chiaramente da titolare. Era il 13 settembre 2022. Da quel giorno in tutte le competizioni Acerbi salterà solo una partita. Inter-Empoli del 23 gennaio. In totale 47 presenze. Un totale a cui Ranocchia arriva considerando i suoi ultimi cinque anni all’Inter, per capirsi Le ultime 27 consecutive, senza riposare mai. In più l’ex Lazio è partito 39 volte da titolare, assommando 3713 minuti. Terzo assoluto della rosa, dietro a Barella e Lautaro Martinez. E quando è partito da titolare è stato sostituito una volta sola, alla seconda presenza con l’Udinese. Una stagione da Highlander. Quando nessuno, o quasi, l’avrebbe mai detto.