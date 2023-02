Acerbi non solo titolare, ma amuleto di Inzaghi: il 2023 parla chiaro

Acerbi è uno dei protagonisti in positivo di questa stagione dell’Inter. Nel 2023 però il suo ruolo è persino cresciuto. Fino a quello di amuleto di Inzaghi.

RUOLO IN CRESCITA – Acerbi è arrivato all’Inter per fare l’ultima riserva, ma ha fatto capire subito che le cose erano diverse. Il suo ruolo è andato in crescendo, tanto che ormai è un titolare di Inzaghi. E parla da leader. Ma c’è un fatto ulteriore. A guardare i risultati del 2023 l’ex Lazio è anche un amuleto.

UNICA SCONFITTA – I conti si fanno in fretta. Nel nuovo anno Acerbi non ha giocato una sola partita. Quella contro l’Empoli. Cioè l’unica che l’Inter ha perso. L’unica volta che il difensore non ha messo piede in campo è arrivata una sconfitta. Una coincidenza, per carità. Ma c’è un’altra partita in cui l’ex Lazio non è partito titolare. Sapete come è andata?

CASO EMBLEMATICO – Anche in Inter-Lazio di Coppa Italia Acerbi ha iniziato in panchina. Un turnover necessario e ragionato. I nerazzurri però si sono trovati a disputare una gara più difficile del previsto. Finendo addirittura sotto. Almeno finché non è entrato proprio lui. Acerbi è entrato all’ottantunesimo, e sette minuti dopo Lautaro Martinez ha pareggiato. E nei supplementari ha segnato in prima persona per ribaltare il risultato. Una seconda coincidenza. Pure più marcata. Inzaghi nel dubbio non ci ha rinunciato più.