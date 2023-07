Inter in tournée in Giappone, tutte le informazioni sulla trasferta

Per l’Inter è finita la prima parte del precampionato, quella ad Appiano Gentile. La squadra di Inzaghi domani partirà per la tournée in Giappone: ecco le informazioni sul viaggio in Asia.

IN TRASFERTA – L’amichevole vinta 10-0 contro la Pergolettese ha chiuso l’avvio della preparazione dell’Inter, che fra quattro settimane esatte avrà l’esordio in Serie A col Monza. Oggi giorno libero, domani pomeriggio la partenza per il Giappone. Nel Sol Levante saranno disputate due amichevoli: giovedì prossimo alle 12.15 (ora italiana) contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo, martedì 1 agosto alle 12.20 col PSG di Milan Skriniar (ma non Kylian Mbappé). La prima partita si giocherà allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, la seconda al National Stadium di Tokyo, in diretta su DAZN.

IL PROGRAMMA – Dalla società arrivano le informazioni sulla tournée dell’Inter: “Il viaggio nel Sol Levante sarà anche una grande occasione per il club nerazzurro di coinvolgere la fanbase locale, che conta più di 1.5 milioni di fan più fedeli, e ai 200 soci Inter Club Tokyo e Osaka. Durante il tour, organizzato in collaborazione con il promoter TIG, verranno inoltre coinvolti i quasi duecento bambini di Inter Academy Japan, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri. L’Inter Japan Tour 2023 sarà inoltre contraddistinto da diverse attivazioni ed eventi esclusivi che coinvolgeranno tutto l’universo interista. L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la presenza del brand nerazzurro sul territorio”.