Acerbi non è Bastoni, ma in Napoli-Inter dà tutto quello che può

Napol-Inter ha visto titolare Acerbi nel ruolo di braccetto. E pur non avendo l’impatto di Bastoni, l’ex Lazio ha dato tutto quello che aveva per sostituire il compagno.

SOSTITUTO DI RUOLO – Napoli-Inter ha visto Acerbi tornare nel ruolo di esterno sinistro della difesa a tre. Braccetto, come si dice. Un ruolo non banale per la manovra di Inzaghi, visto che il titolare è un giocatore come Bastoni. Capace di partire difensore, diventando poi centrocampista e anche ala. Per l’assenza del numero 95 il tecnico come di consueto ha puntato sul suo fedelissimo. L’unico altro mancino nel novero dei difensori. E pur non essendo Bastoni, Acerbi ha fatto tutto il possibile per coprire l’assenza al meglio.

IMPEGNO MASSIMO – Le coperture di Mazzarri hanno lasciato spazio per giocare proprio al numero 15. Una scelta non casuale, che con Bastoni disponibile non si sarebbe vista. Per questo Acerbi risulta secondo per palloni giocati, con 101. E come dicevamo, ha fatto tutto il possibile per non far rimpiangere il compagno. Su 92 passaggi tentati ne ha realizzati 85 (il 92%), primo dell’Inter, di cui 34 in avanti e 10 sulla trequarti, con anche 2 cross e 5 lanci lunghi. Al suo attivo 2 passaggi chiave e 2 occasioni da gol. E anche 2 falli subiti. Non per questo si è dimenticato di difendere, chiudendo anche come centrale di sinistra della linea a quattro. Per l’ex Lazio 6 recuperi, un intercetto, 5 duelli aerei (4 vinti) e 3 a terra (2 vinti). Per finire, è quarto per km percorsi con 10,73. Insomma, lui ha dato tutto quello che poteva.