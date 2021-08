Vlahovic ispira la Fiorentina: primo gol in questa Serie A, 2-1 al Torino

La Fiorentina batte 2-1 il Torino nell’altro anticipo di Serie A di stasera. Al Franchi decidono i gol di Gonzalez e Vlahovic, inutile quello di Verdi.

SUCCESSO – La Fiorentina supera di misura il Torino: finisce 2-1 al Franchi. Al 41’ assist di Gaetano Castrovilli e Nicolas Gonzalez è bravo a trovare la battuta vincente da dentro l’area col sinistro, per il suo primo gol in Serie A alla seconda presenza. Alfred Duncan, subentrato nella ripresa, al 70’ avvia l’azione del raddoppio in contropiede: serve Giacomo Bonaventura sulla destra, il cui cross trova Dusan Vlahovic a centro area per il colpo di testa angolato e vincente. A un minuto e mezzo dal 90’ Sasa Lukic trova l’imbucata per Simone Verdi, sinistro di prima intenzione e il Torino accorcia. Ci sono ben sette minuti di recupero (cinque più ulteriori due), ma il risultato non cambia più. Primi tre punti per la Fiorentina, il Torino resta fermo a zero.