Agoumé, rinnovo e prestito. Brest in vantaggio, ma spuntano altre 3 ipotesi

Agoumé sta per lasciare l’Inter in prestito per andare a giocare e fare esperienza. Secondo il quotidiano francese L’Équipe, il giovane centrocampista rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri per poi passare al club francese, nonostante la folta concorrenza.

ESPERIENZA – Secondo quanto riporta L’Équipe, Lucien Agoumé sta per rinnovare il suo contratto con l’Inter allungandolo di due anni, per poi passare in prestito al Brest. Il direttore sportivo dei francesi, Grégory Lorenzi, punta forte sul giovane centrocampista e nei prossimi giorni conta di chiudere l’accordo con i nerazzurri per l’arrivo a titolo temporaneo del classe 2002. Agoumé è in scadenza nel 2022, quindi è imperativo per l’Inter rinnovare il contratto prima di poter cedere il giocatore. Le prossime ore saranno quindi quelle decisive per il suo futuro. Il Brest è in netto vantaggio, ma restano vive le candidature di Bordeaux, Reims e Basilea.

Fonte: lequipe.fr