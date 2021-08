VIDEO – Correa torna sulla doppietta al Verona: «Inter vibes»

Correa ieri ha deciso Verona-Inter con una splendida doppietta (vedi highlights). Il Tucu, a ventiquattro ore dall’esordio del Bentegodi, torna sulla serata che lo ha visto debuttare in nerazzurro.

DECISIVO – Era dal 30 gennaio 2011 che un giocatore debuttante con la maglia dlel’Inter non faceva doppietta (vedi articolo). Poi è arrivato Joaquin Correa, fondamentale ieri col Verona per i gol all’83’ e 94′. Il Tucu, sul suo account Instagram, ha postato un video con le sue due prodezze e l’esultanza. “Inter vibes”, il suo messaggio per ricordare l’esordio determinante. Per lui ora bisognerà capire cosa succederà con l’Argentina, essendo stato convocato in un momento di forte discussione con le nazionali.

