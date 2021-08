Juventus KO con l’Empoli! Fa gol il 7 ma è Mancuso, debutta Pinamonti

Clamoroso all’Allianz Stadium: nella prima senza Cristiano Ronaldo la Juventus collassa contro l’Empoli. Decide un gol del numero 7 ma è Mancuso, debutta Pinamonti: è 0-1 a Torino! Bianconeri fermi a un punto.



SCONFITTI! – L’esordio stagionale in casa della Juventus è un fragoroso KO. Nella prima senza Cristiano Ronaldo i tre punti se li prende l’Empoli, con un memorabile 0-1. Primo tempo con Federico Chiesa molto impegnato, in avvio parte da centrocampo e va da solo in progressione fino al limite ma il suo destro potente trova un prodigio di Guglielmo Vicario. Al 21’ il clamoroso vantaggio dell’Empoli: discesa di Filippo Bandinelli a sinistra, cross basso dal fondo per Nedim Bajrami che si gira e il suo tiro sporco diventa un involontario assist per Leonardo Mancuso che da due passi fa 0-1. Segna il numero 7, ma è quello dei toscani. Risposta juventina affidata a Chiesa, ma lo ferma ancora Vicario. E lo stesso ex Fiorentina rischia l’autogol al 45’, con un colpo di testa all’indietro che crea problemi a Wojciech Szczesny. Dopo l’intervallo entra subito Alvaro Morata per la Juventus, ma non cambia nulla. Nell’Empoli al 73’ tocca ad Andrea Pinamonti, all’esordio dopo il prestito dall’Inter: il classe ‘99 è bravo a procurare le ammonizioni di Federico Bernardeschi e Danilo da Silva. Nel terzo dei cinque minuti di recupero diagonale di Manuel Locatelli, altro subentrato, che termina a lato. Alla fine trionfo Empoli e fischi per la Juventus.