Verona, trionfo dopo l’Inter: Atalanta ancora KO e sempre più in crisi

Altra serata negativa per l’Atalanta. Dopo l’uscita dall’Europa League i bergamaschi perdono anche contro il Verona, ancora in casa. Finisce 1-2 al Gewiss Stadium, Gasperini sempre più ottavo.

NUOVO KO – Il Verona si riscatta dopo l’Inter e torna a vincere. I gialloblù infliggono un’altra delusione all’Atalanta, irriconoscibile nel 2022 soprattutto in casa dove ha perso la maggior parte delle partite. Il primo di tre legni per l’Hellas arriva dopo un quarto d’ora, con un inserimento di Marco Davide Faraoni che colpisce il palo. Un minuto dopo traversa di Gianluca Caprari su punizione. L’Atalanta, che aveva iniziato bene con una chance per Ruslan Malinovskyi, perde proprio l’ucraino infortunatosi dopo uno scontro di gioco. Un cambio deve farlo anche Igor Tudor, per sostituire Koray Gunter già ammonito e graziato dall’arbitro. Questo porta a tre minuti di recupero a fine primo tempo e sull’ultimo il Verona passa: apertura per Giovanni Simeone, cross e da due passi segna Federico Ceccherini. L’assistente segnala un fuorigioco impossibile, il VAR non può far altro che darlo buono. Atalanta anche sfortunata, perché al 55’ il Verona raddoppia su autogol: Adrien Tameze pesca Ivan Ilic, tiro respinto da Juan Musso e rimpallo su Teun Koopmeiners che finisce dentro. Lo stesso Musso evita lo 0-3 su Darko Lazovic, mentre il subentrato Kevin Lasagna colpisce il palo. All’82’ cross di Davide Zappacosta e di testa a centro area Giorgio Scalvini firma il suo primo gol da professionista. Non basta: finisce 1-2, per l’Atalanta è la terza sconfitta di fila in Serie A e la zona coppe si allontana sempre più.