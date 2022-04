Serie A, la classifica aggiornata dopo la 33ª giornata: Inter, Napoli staccato

Il lunedì di Pasquetta in Serie A è buono per l’Inter, che pur senza giocare (dopo l’1-3 a La Spezia venerdì) stacca il Napoli fermato al 91′ dalla Roma (vedi articolo) e resta seconda da sola in classifica. Nell’ultimo posticipo vince il Verona a Bergamo (vedi articolo).

Spezia-Inter 1-3 31′ Brozovic, 73′ Lautaro Martinez, 88′ Maggiore (S), 93′ Sanchez

Milan-Genoa 2-0 11′ Rafael Leao, 87′ Messias

Cagliari-Sassuolo 1-0 42′ Deiola

Sampdoria-Salernitana 1-2 4′ Fazio, 6′ Éderson, 32′ Caputo (SAM)

Udinese-Empoli 4-1 6′ aut. Ismajli, 52′ Deulofeu, 70′ rig. Pinamonti (E), 79′ Pussetto, 87′ Samardzic

Fiorentina-Venezia 1-0 30′ Torreira

Juventus-Bologna 1-1 52′ Arnautovic (B), 95′ Vlahovic

Lazio-Torino 1-1 56′ Pellegri (T), 92′ Immobile

Napoli-Roma 1-1 11′ rig. Insigne, 91′ El Shaarawy (R)

Atalanta-Verona 1-2 45′ +2 Ceccherini, 55′ aut. Koopmeiners, 82′ Scalvini (A)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 71

Inter 69 *

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Fiorentina 56 *

Lazio 56

Atalanta 51 *

Verona 48

Sassuolo 46

Torino 40 *

Udinese 39 **

Bologna 38 *

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 28

Venezia 22 *

Genoa 22

Salernitana 19 **

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA SERIE A

Udinese-Salernitana mercoledì 20 aprile ore 18.45 (recupero 19ª giornata)

Torino-Spezia sabato 23 aprile ore 15

Venezia-Atalanta sabato 23 aprile ore 15

Inter-Roma sabato 23 aprile ore 18

Verona-Sampdoria sabato 23 aprile ore 20.45

Salernitana-Fiorentina domenica 24 aprile ore 12.30

Bologna-Udinese domenica 24 aprile ore 15

Empoli-Napoli domenica 24 aprile ore 15

Genoa-Cagliari domenica 24 aprile ore 18

Lazio-Milan domenica 24 aprile ore 20.45

Sassuolo-Juventus lunedì 25 aprile ore 20.45