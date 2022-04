Adriano: «Gol al 91′ in Inter-Milan emozione amplificata! I ricordi migliori»

Adriano ha deciso al 91′ il derby Inter-Milan 3-2 dell’11 dicembre 2015. L’ex attaccante brasiliano, nel Matchday Programme della stracittadina di Coppa Italia di domani, ricorda quel gran momento e non solo. Clicca qui per leggere il programma completo.

AL TOP – Adriano Leite Ribeiro ha avuto una storia personale purtroppo spesso difficile. Con la maglia nerazzurra, però, è stato capace di fare cose grandiose: «Ogni cosa ha lasciato un segno nella mia vita, i ricordi migliori della mia carriera sono tutti legati all’Inter. Parlo del calcio, ma non solo. Ovvio poi quello che è successo in campo ti travolge a livello di sentimenti e te lo porti dentro per sempre. Penso al gol di testa all’ultimo minuto nel derby: io non so descriverla, quell’emozione, che sentivo amplificata proprio perché vissuta con la maglia dell’Inter. Quel giorno la sventolai, la maglia nerazzurra. Eravamo io, Adriano, noi, l’Inter».

LE PRODEZZE – Adriano fa un breve riepilogo sulle reti segnate con la maglia nerazzurra: «Il primo gol a Madrid fu speciale, ma lo è stato anche quello a San Siro contro il Venezia. Il più bello forse è stato quello con l’Udinese, ma scegliere non è semplice. Mi piacciono tutti».

