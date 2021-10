Venezia, battuta la Fiorentina con Aramu. I viola chiudono in 10 uomini

Venezia-Fiorentina, sfida dell’ottavo turno di Serie A, è andata in scena allo Stadio Pier Luigi Penzo. La partita è terminata sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

VITTORIA CASALINGA – L’ottava giornata del campionato di Serie A si chiude con la sfida tra il Venezia e la Fiorentina. La squadra allenata da Paolo Zanetti apre le marcature al 36′ con Mattia Aramu che appoggia comodamente in rete su assist di Thomas Henry. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa la partita dei viola si complica ulteriormente quando rimane in 10 uomini per l’espulsione di Riccardo Sottil al 77′. Negli ultimi minuti in superiorità numerica i padroni di casa mantengono il gol di vantaggio e ottengono i 3 punti, salendo a 8 in classifica. Gli uomini di Vincenzo Italiano rimangono invece fermi a 12.