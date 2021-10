Brambati: «Dimarco a terra? Inter ha dormito! Con Conte mai questi alibi»

L’Inter, secondo Brambati, non deve cercare giustificazioni sul secondo gol della Lazio. L’ex calciatore ha parlato del discusso episodio a TMW Radio.

NIENTE SCUSE – Massimo Brambati ha parlato del controverso episodio del gol della Lazio con Federico Dimarco a terra: «Mi sembra che Dimarco poi si è rialzato subito. La cosa che mi fa arrabbiare è che sono sicuro che se all’Inter ci fosse un allenatore con le palle, mi aspetto che entri nello spogliatoio e dica: “tu potevi rialzarti e tutti gli altri avete dormito. Non attacchiamoci a queste cose, avete dormito”. Perché la verità è questa. La squadra dell’Inter, nel momento in cui è ripartita la Lazio, ha completamente dormito. Non attacchiamoci sempre alle situazioni in cui c’è l’arbitro di mezzo. Ogni tanto bisogna fare delle analisi più tecniche. Antonio Conte non si è mai soffermato con i giocatori sulle cose arbitrali, perché è sempre un alibi. L’arbitro rappresenta sempre un alibi all’interno dello spogliatoio. Guardiamoci in faccia tutti e vediamo dove abbiamo sbagliato. Questa è l’analisi che uno deve fare».