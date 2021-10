Pasqual: «Inter, c’è un numero che preoccupa! In attacco manca Lukaku»

L’Inter farà fatica a rimontare in classifica visto il distacco accumulato dalle prime della classe. Questa è la visione dell’ex terzino Pasqual, che a TMW Radio ha analizzato anche le differenze tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte.

NUMERI PESANTI – Manuel Pasqual ha parlato di Lazio-Inter: «Mi ha un po’ stupito il 3-1 della Lazio con l’Inter. Mi aspettavo una prova dei nerazzurri sicuramente diversa. Se andiamo a vedere i numeri degli ultimi dieci anni, non è mai riuscito nessuno a questo punto della stagione a recuperare più di cinque punti su chi stava davanti. Quindi può essere un numero che fa la differenza e che può far sorridere squadre come Napoli e Milan che sono lì davanti. La Lazio ha messo in grandissima difficoltà l’Inter. Tra mille polemiche, con quello che è successo sia nel gol che a fine partita. Uno spettacolo che tutti noi non vorremmo mai più rivedere in un campo da calcio. I calciatori sono dei punti di riferimento per i giovani e quella è l’ultima cosa di cui un ragazzo ha bisogno».

ANNATE DIVERSE – Pasqual ha poi concluso analizzando le differenze con la scorsa stagione: «Se guardiamo la fase offensiva, all’Inter manca Romelu Lukaku. Il loro gioco nelle passate stagioni girava tutto attorno a Lukaku. Anche nella passata stagione, quando non c’era, l’Inter soffriva o faceva molta più fatica ad esprimere gioco. A livello difensivo, nel gol della Lazio, con tutta la confusione perché Federico Dimarco era a terra, i difensori dell’Inter si trovano cinque contro due e la Lazio riesce lo stesso a far gol. Mentre nelle passate stagioni l’impronta di Antonio Conte era completamente diversa. Faticavi veramente a tirargli in porta. Quando allenava la Juventus funzionava alla stessa maniera. Prima di riuscire a tirare in porta a quella famosa Juventus, dovevi veramente faticare tantissimo. I grandi successi arrivano prima di tutto non subendo gol, perché poi la qualità dei giocatori davanti viene sempre fuori».