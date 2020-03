UFFICIALE – Coronavirus, stop per Premier League e...

UFFICIALE – Coronavirus, stop per Premier League e non solo: l’annuncio

L’emergenza Coronavirus ha fermato anche la Premier League e tutto il calcio inglese: l’annuncio è arrivato in questi minuti con un comunicato. Il campionato si sarebbe dovuto giocare a porte aperte, come unica delle principali leghe europee senza restrizioni, ma i casi di positività riscontrati fra ieri e oggi hanno portato all’unica decisione possibile.



L’ANNUNCIO – “Dopo la riunione di stamattina, si è deciso in maniera unanime di sospendere la Premier League, con l’intenzione di riprendere il 4 aprile. Questa data è soggetta alle condizioni che ci saranno al momento, oltre agli avvisi medici. Richard Masters, Premier League Chief Executive, ha dichiarato: «Prima di tutto vogliamo augurare a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi un veloce recupero, così come a tutte le altre persone affette dal Coronavirus. In questa situazione senza precedenti, stiamo lavorando assieme ai nostri club, al Governo, alla Football Association e all’EFL. Possiamo rassicurare tutti che la salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità».

Nonostante il momento, l’obiettivo della Premier League è di riprogrammare le partite rinviate, comprese quelle delle giovanili, quando sarà sicuro farlo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti quando appropriato”. Anche tutto il calcio inglese si ferma, incluse le categorie inferiori.

Fonte: PremierLeague.com