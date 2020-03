UFFICIALE – Coronavirus, colpita anche la Liga: primo caso positivo

Il club di Liga, Leganes, ha reso noto con un comunicato ufficiale che è stata riscontrata la positività al Coronavirus di Martin Ortega

CORONAVIRUS – A seguire la nota ufficiale del club di Liga, Leganes, sulla positività di Martin Ortega al Coronavirus: “Il club è stato informato la scorsa sera della positività di Martin Ortega al test del COVID-19. Tutte le persone che hanno avuto un contatto diretto con lui sono ora state autoisolate come misura preventiva. Anche se né la prima squadra né lo staff tecnico hanno avuto alcun contatto diretto con Martín, tutte le attività regolari e la sessione di allenamento della prima squadra sono state sospese fino a quando non verrà confermato che nessun giocatore o membro dello staff tecnico risulti positivo per COVID-19. Martín Ortega lascerà l’ospedale questa mattina, è in buone condizioni e rimarrà a casa per completare le procedure di isolamento adeguate“.