Udinese-Parma, Karamoh non basta: la squadra di Gotti si sblocca. Vittoria

Condividi questo articolo

Luca Gotti Udinese

È appena terminata Udinese-Parma. La sfida pomeridiana delle 18 si è disputatata alla Dacia Arena di Udine terminando con uno spettacolare 3 a 2 per i padroni di casa. Ecco il report del match.

REPORT – Primi punti in questa Serie A per l’Udinese di Gotti. La sfida parte però male per i bianconeri che vanno in svantaggio al 26′ grazie al secondo gol stagionale di Hernani. Immediata la reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio dopo soli 2′ con Samir (primo gol stagionale per i friulani, ndr). A inizio ripresa arriva il 2 a 1 con un autogol di Iacoponi, ma al 70′ è l’ex Inter Yann Karamoh a siglare la rete del 2 a 2. Quando la sfida sembrava indirizzata al pareggio arriva però il gol di Pussetto che – con una gran conclusione rasoterra dalla distanza – supera un Siepe immobile e sigla il gol vittoria per l’Udinese.

CLASSIFICA – In classifica l’Udinese sale così a 3 punti in classifica raggiungendo proprio il Parma guidato da Liverani abbandonando così l’ultimo posto in classifica ora occupato dal Torino fermo a 0.