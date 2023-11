Udinese indagata: falso in bilancio con Juventus per Mandragora?

L’Udinese, più precisamente i vertici del club e la società, sarebbero indagati per un’ipotesi di falso in bilancio. C’entra l’operazione con la Juventus per l’acquisto di Rolando Mandragora. Gli aggiornamenti dal Messaggero Veneto.

FALSO IN BILANCIO – Rolando Mandragora è stato oggetto di una compravendita nel 2018 tra Juventus e Udinese. La Procura di Udine si sta accertando sulla possibilità di una reciproca convenienza economica. Il calciatore si è trasferito in Friuli Venezia Giulia per 20 milioni di euro con un diritto di recompra, che in realtà si contesta sia stato un obbligo per la Juventus che infatti nel 2020-2021 ha ridato la quota già data dagli altri bianconeri. L’ipotesi infatti è di evasione fiscale, visto che l’Udinese ha iscritto nella dichiarazione dei redditi la detrazione delle quote d’ammortamento. L’evasione sarebbe stata di 1.6 milioni di euro e la Guardia di Finanza per questo si è mossa perquisendo il club friulano. In generale il discorso riguarda, come al solito, le plusvalenze e il giro iniziato da Torino con la Juventus e allargatosi nel resto dell’Italia.

fonte: messaggeroveneto.gelocal.it