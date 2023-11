Inter, quanto è costata la vittoria dell’Italia? Il minutaggio

L’Italia ha vinto per 5-2 contro la Macedonia del Nord, ben cinque giocatori dell’Inter sono stati in campo. Simone Inzaghi non sarà troppo felice della serata dello Stadio Olimpico.

MINUTI – L’Italia si avvicina sempre di più agli Europei del 2024. Serve solo un pareggio contro l’Ucraina a Leverkusen, ma gli azzurri ci hanno abituato a psicodrammi negli ultimi anni. All’Inter il successo della Nazionale di Luciano Spalletti è costato tanto, forse troppo in vista della partita con la Juventus del 26 novembre. Alessandro Bastoni ha dato forfait in settimana e salterà un mese probabilmente. Oltre a questo c’è l’elevato minutaggio dei calciatori nerazzurri. Nicolò Barella è l’unico a centrocampo che è rimasto in campo per 90 minuti, assieme a lui in difesa anche il trittico dell’Inter: Matteo Darmian, autore del primo gol, Francesco Acerbi e Federico Dimarco, bravo a chiudere con un assist per Stephan El Shaarawy. L’unico dalla squadra di Inzaghi partito dalla panchina, ossia Davide Frattesi, è entrato al minuto 62 e ha concluso la sua gara da mezzala al posto di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ex Sassuolo potrebbe comunque avere la possibilità di giocare da titolare contro l’Ucraina. Lunedì c’è la prossima sfida azzurra, un solo punto al traguardo ma sarà difficilissima. La pressione è tutta dalla parte di Spalletti e dei suoi ragazzi.