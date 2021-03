Tra Sassuolo e Napoli tre gol a testa, con tre rigori! Gattuso a -10 dall’Inter

Domenico Berardi, Francesco Caputo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Sassuolo-Napoli, match delle 18.30 della venticinquesima giornata di Serie A, termina 2-3. Gattuso sale momentaneamente al quarto posto.

TRIPLICE RIMONTA – Sassuolo-Napoli delle 18.30 è una sfida ricca di gol. Il primo tempo termina coi padroni di casa avanti per 2-1. Al 34′ Nikola Maksimovic devia nella propria porta una punizione di Domenico Berardi, regalando il vantaggio ai neroverdi. Ma Piotr Zielinski pareggia dopo quattro minuti con un sinistro chirurgico dal limite. Nel recupero della prima frazione Berardi trasforma poi il rigore che vale il momentaneo vantaggio. Nella ripresa i partenopei completano però la rimonta, grazie a Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro prima serve il pareggio per il facile tap in di Giovanni Di Lorenzo al 72′, poi trasforma un rigore al 90′, guadagnato proprio dal difensore. Gennaro Gattuso assapora la vittoria che varrebbe il quarto posto momentaneo. Ma ad un soffio dal 93′ il Sassuolo guadagna un secondo rigore: stavolta sul dischetto va Francesco Caputo che firma il 3-3 finale. Il Napoli rimane così quinto, a -10 dall’Inter.