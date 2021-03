Parma-Inter, Gervinho costretto a interrompere la sua striscia positiva

In Parma-Inter (domani ore 20.45) sarà assente Gervinho. Un’assenza pesante per gli emiliani, vista la sua striscia realizzativa contro i nerazzurri.

UFFICIALMENTE OUT – Gervinho non scenderà in campo in Parma-Inter di domani. L’ivoriano è fuori dai convocati di Roberto D’Aversa, non essendo ancora al top per un problema muscolare. E sarà così impossibilitato a proseguire la sua striscia positiva contro i colori nerazzurri, ininterrotta dalla stagione scorsa. Una buona notizia per Antonio Conte, che non potrà tuttavia permettersi il lusso di sottovalutare gli emiliani.

BERSAGLIO PREFERITO – Quando vede i colori dell’Inter, Gervinho si riscalda improvvisamente. Nella scorsa stagione, l’ivoriano segnò sia all’andata sia al ritorno, trovando 2 dei suoi 7 gol stagionali contro la squadra di Conte. E quest’anno la media migliora ancor di più. In campionato Gervinho è a quota 4 reti: due di queste arrivano nella sfida di andata del 31 ottobre scorso contro l’Inter, dove firma entrambi i gol emiliani del 2-2 finale. Una sorta di beffa doppia per i nerazzurri, che in estate avevano puntato proprio l’ex Roma e Arsenal come possibile rinforzo in attacco. Un interesse destinato a riprendere vigore nella prossima sessione?