Sneijder, ufficiale la data della partita d’addio! Tanti ex Inter coinvolti

I media olandesi (in particolare il sito web nu.nl) riporta la data ufficiale dell’addio al calcio giocato di Wesley Sneijder. Attesi tanti ex compagni dell’Inter del triplete, oltre ad una miriade di vecchie glorie del calcio olandese.

NOSTALGIA – Non prendete impegni per il prossimo 3 giugno: c’è l’addio ufficiale al calcio giocato di Wesley Sneijder. Il trequartista olandese ex Inter, ritiratosi ufficialmente lo scorso agosto, avrebbe già individuato i potenziali ventidue che dovranno esibirsi diverse allo stadio Galgenwaard di Utrecht. L’ex nerazzurro metterà insieme tanti calciatori (per la maggior parte non più in attività) di grande spessore: Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, ma anche Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, André Ooijer, Jari Litmanen, Selçuk Inan e Burak Yilmaz.

AMARCORD – La partita d’addio si giocherà nove giorni prima dell’inizio del campionato europeo, dunque i migliori giocatori ancora attivi non potranno partecipare alla parata di stelle. Sono attesi, inoltre, anche diversi giocatori ex Inter: Fabio Cannavaro, Júlio César, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito. Sulle due panchine, ci saranno José Mourinho e Bert Van Marwijk.

Fonte: nu.nl