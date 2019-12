Inter, si lavora per Vidal a titolo definitivo. Gabigol libera tutti – SM

“Sport Mediaset” fa il punto sul mercato dell’Inter e sulle prossime mosse di Giuseppe Marotta. Arturo Vidal, Dejan Kulusevski e Gabigol i soliti noti.

FIDUCIA – Antonio Conte ha avuto ragione su Romelu Lukaku. Il tecnico leccese si è impuntato, in estate, per avere il belga e ora sta pressando Giuseppe Marotta per Arturo Vidal. Stando alle ultime indiscrezioni, Suning avrebbe dato l’ok per procedere all’acquisto del cileno a titolo definitivo. La proprietà cinese è pronta ad offrire quindici milioni, anche se la valutazione che ne fa il Barcellona è decisamente più alta: venticinque.

LA CHIAVE – Per l’estate, l’Inter ha già preso contatti con l’Atalanta per parlare di Dejan Kulusevski. Serviranno circa quaranta milioni per lo svedese, parte dei quali potrebbero arrivare dalla cessione immediata di Gabigol. Ma il Flamengo sta giocando al ribasso, nonostante il rendimento top dell’ex Inter e Santos. Il club brasiliano offre venti milioni più una percentuale sulla futura rivendita, che potrebbe essere subitanea in quanto diversi club da Spagna e Inghilterra sarebbero pronti a fiondarsi su Gabigol. L’Inter ragiona in maniera simile: togliendo il classe ’96 dalle mani del Flamengo, si potrebbero ottenere almeno dieci milioni in più da qualche altro club europeo interessato.