Salernitana, tanti positivi al COVID-19 ma con la Lazio si può giocare – Sky

La Salernitana ha riscontrato altre tre positività al Covid-19 (vedi articolo). Secondo Sky Sport, la sfida contro la Lazio in programma oggi alle 18.00 non è a rischio rinvio. Debutto per la nuova proprietà

SI GIOCA – La Salernitana ha sei giocatori indisponibili per Covid-19 ma secondo Matteo Petrucci di Sky Sport la partita con la Lazio non è a rischio: «Salernitana-Lazio si gioca perché ci sono i numeri per farlo. Ricordiamo che oggi vale ancora il vecchio protocollo ma si sarebbe potuto giocare anche con il nuovo. La Salernitana arriva in forte difficoltà perché se fino a ieri i giocatori indisponibili per Covid-19 erano tre, dopo i tamponi effettuati stamattina se ne sono aggiunti altri tre. Quindi sei in tutto. I numeri per giocare ci sono, ma è chiaro che sarà una Salernitana molto rimaneggiata. Oggi ci sarà il debutto del nuovo presidente Danilo Iervolino e del nuovo direttore tecnico Walter Sabatini».