Atalanta-Inter, Sanchez titolare: un cambio in difesa per Inzaghi? – Sky

Atalanta-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A (vedi articolo). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi si porta dietro un grande dubbio

PROBABILE FORMAZIONE – Atalanta-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a Bergamo. Secondo Matteo Barzaghi, Alexis Sanchez scenderà in campo dal 1′: «L’allenamento è ancora in corso ad Appiano Gentile. Possiamo dire che ci aspettiamo un Sanchez titolare dopo l’exploit in Supercoppa: il dubbio è su chi tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez giocherà al suo fianco. Poi Inzaghi potrebbe fare un cambio sia in difesa che a centrocampo: sicuramente vedremo Matteo Darmian a destra».