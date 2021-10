Real Madrid, periodo no: dopo lo Sheriff altro tonfo in casa dell’Espanyol

Il Real Madrid i Carlo Ancelotti, avversario dell’Inter nel girone di Champions League, cade in casa dell’Espanyol nella sfida valida per l’ottava giornata di Liga. Di seguito il report e il risultato del match

ALTRA SCONFITTA – Il Real Madrid, reduce dalla sorprendente sconfitta in Champions League contro lo Sheriff, cade ancora nell’ottava giornata di Liga in casa dell’Espanyol. La squadra catalana passa in vantaggio al 17′ con De Tomas e raddoppia al 60′ con Aleix Vidal. Al 71′ Benzema accorcia le distanze ma dopo ben 6 minuti di recupero i Blancos non riescono ad agguantare il pareggio.