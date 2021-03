Pandev in gol dopo check VAR, ma fra Genoa e Udinese finisce 1-1

Photo 200196828

Primo pareggio nella ventisettesima giornata di Serie A: fra Genoa e Udinese finisce 1-1. Tutto nel primo tempo al Ferraris, con il gol di Pandev (assegnato dopo controllo al VAR) ripreso da un rigore di De Paul.

PUNTO A TESTA – Genoa e Udinese avvicinano a piccoli passi la salvezza. Finisce 1-1 il quinto anticipo di Serie A, in una partita tutto sommato equilibrata. Otto minuti per il vantaggio, con un cross da sinistra stoppato da Goran Pandev che in piena area si gira e segna col mancino. Per l’arbitro, il debuttante Giacomo Camplone, l’ex Inter ha controllato di mano: non è così, l’ha presa con la pancia. L’inevitabile controllo VAR porta a dare per buono l’1-0. C’è invece un fuorigioco di Fernando Llorente, sul cui cross segna Roberto Pereyra quando però è tutto inutile. Quest’ultimo, il migliore in campo, si procura il rigore del pareggio alla mezz’ora: pescato da un gran filtrante alto in area è contrastato da Domenico Criscito al momento del tiro, fallo e ammonizione per il capitano del Genoa. Dal dischetto Rodrigo de Paul calcia centrale, Mattia Perin si butta e la palla entra. Nella ripresa semina il panico ancora Pereyra, con una giocata sullo stretto a sinistra sulla quale però nessuno riesce a intervenire. L’occasionissima allo scadere è di Miha Zajc, al 92′: salta tre uomini, ma col destro becca solo l’esterno della rete. Subito dopo è Valon Behrami ad avere la chance per il 2-1, con un tiro sulla traversa. E così Genoa-Udinese termina 1-1.