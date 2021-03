Martinez (CT Belgio): Â«Lukaku miglior attaccante al mondo! Bene al derbyÂ»

Martinez (CT Belgio): «Lukaku miglior attaccante al mondo! Bene al derby»

Roberto Martinez Belgio

Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato un’intervista a Derniere Heure. Sempre positivo il suo giudizio nei confronti di Lukaku, tanto da ritenerlo il miglior attaccante al mondo e da apprezzare la sua reazione avuta nel derby con Ibrahimovic.

AL TOP – Romelu Lukaku, secondo il suo commissario tecnico Roberto Martinez, è il miglior attaccante al mondo in questo momento: «Sì, ma io lo dico dal 2016. Altrimenti non avrei fatto spendere all’Everton una cifra record (35.3 milioni di euro, ndr) per acquistarlo. Confermo che, in questa stagione, la sua importanza per la squadra sia ulteriormente aumentata. Anche nei gol, perché ha segnato spesso. Ho poi apprezzato la sua reazione (contro Zlatan Ibrahimovic in Coppa Italia, ndr). Quello era un derby in cui c’era una grandissima pressione sui giocatori. Se c’è la possibilità di destabilizzare un avversario il giocatore esperto lo fa, ma Lukaku era pronto per quella sfida. Poi ha fatto gol in quella partita, ha vinto e la cosa che mi ha fatto ancora più piacere è che ha segnato anche nel derby successivo. Questa è la prova della sua grande autostima».

Fonte: DH.be – Yves Taildeman