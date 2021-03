Ballardini: Â«L’Udinese ha concesso nulla all’Inter, soddisfatto del GenoaÂ»

Ballardini: «L’Udinese ha concesso nulla all’Inter, soddisfatto del Genoa»

Davide Ballardini – Genoa

Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese (vedi articolo). Il tecnico rossoblù ha elogiato la formazione avversaria, ricordando lo 0-0 contro l’Inter del 23 gennaio come una delle sue migliori prestazioni difensive.

RIVALE DI VALORE – Davide Ballardini è contento per l’1-1 di stasera, punto che muove la classifica: «Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante, per qualità e forza. Fare una buona partita contro una squadra importante è sempre un buon merito, siamo soddisfatti della prestazione. L’Udinese è una squadra che, quando difende, spesso lo fa dieci metri nella sua metà campo con tutti i giocatori, quindi è difficile trovare spazio. Non è facile: l’Udinese ha concesso poco o nulla all’Inter, al Milan e al Sassuolo. È una squadra che è paragonabile alle più forti del nostro campionato, in questo momento».