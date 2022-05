Il Napoli spreca ma poi vince: Torino battuto, terzo posto ipotecato

Il Napoli può ancora aritmeticamente lottare per vincere la Serie A, ma l’obiettivo realistico degli azzurri è il terzo posto. La vittoria per 0-1 sul Torino, pur sbagliando un rigore, permette di andare a +4 sulla Juventus.

ALLUNGO EFFETTUATO – Il Napoli sfrutta il crollo finale della Juventus di ieri col Genoa (vedi articolo) e va a +4 sui bianconeri. All’Olimpico finisce 0-1 il primo anticipo di oggi in Serie A, in una partita non certo spettacolare. Nel primo tempo succede poco e niente, per un’ora dominano gli sbadigli. Poi lancio per Victor Osimhen, controllo e colpo di tacco per Dries Mertens sgambettato da Armando Izzo: calcio di rigore. Dal dischetto va Lorenzo Insigne, battuta alla sua sinistra ma Etrit Berisha azzecca l’angolo e para. Subito dopo ancora Insigne lanciato sul centro-sinistra, al momento del tiro lo mura proprio Izzo che si riscatta per il fallo da rigore. Il Torino non fa granché e il Napoli colpisce al 73′, concretizzando la superiorità nella ripresa. Errore di Tommaso Pobega, recupero di Fabian Ruiz e discesa palla al piede fin dentro l’area, dove supera Berisha sotto le gambe col mancino. Missione compiuta per Luciano Spalletti, comunque già sicuro di partecipare alla prossima Champions League.