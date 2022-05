Juventus-Inter, possibili due cambi di formazione. Attesa per Bastoni – Sky

Juventus-Inter è già l’attualità, in quanto prossimo impegno: mercoledì alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia. Secondo Sky Sport sono due i cambi di formazione che sta pensando Inzaghi rispetto all’Empoli. Attesa per Bastoni.

IL TENTATIVO – L’Inter proverà a recuperare Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista Matteo Barzaghi comunica come ci sia fiducia nel rientro in campo del numero 95. Il difensore oggi ha ancora lavorato a parte, ma a ritmo sostenuto (vedi articolo). Simone Inzaghi pensa poi a un’altra modifica di formazione rispetto alla squadra che ha battuto ieri l’Empoli. Per Juventus-Inter si candida per una maglia da titolare anche Edin Dzeko, dopo il subentro con assist per il definitivo 4-2 di Alexis Sanchez al 94′.