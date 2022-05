Criscito dall’inferno al paradiso: Juventus KO col Genoa prima dell’Inter

Genoa-Juventus 2-1. Nel finale, il Grifone ribalta la formazione bianconera con un rigore decisivo di Criscito. Il capitano gialloblù appena una settimana prima aveva sbagliato il penalty all’ultimo minuto contro la Sampdoria. La Juventus mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Inter

SALVEZZA APPESA A UN FILO − A Marassi, il Genoa si gioca le ultime speranze di salvezza contro una Juventus ormai certa del posto in Champions League. Per i bianconeri si tratta di un test prima del grande esame dell’11 maggio contro l’Inter in finale di Coppa Italia. Nella formazione di Allegri molto attivo Moise Kean che parte dal 1′ insieme a Paulo Dybala. L’italo-ivoriano si avvicina al gol subito al 10′ ma la sua conclusione si spegne sopra la traversa. Pericoloso, invece, il Genoa con l’ex Portanova che dopo una bella progressione spara in porta trovando l’ottima respinta di Szczesny. Nella ripresa, parte forte la Juventus che al terzo minuto si porta in vantaggio con un bel tiro di destro di Dybala. Il Genoa prova però a non mollare e nel finale di partita trova il gol speranza con Gudmundsson. Ma all’89’ clamorosa occasione per il raddoppio del Grifone con Amiri che davanti Szczesny si fa ipnotizzare mancando il 2-1. Succede di tutto nel recupero: prima Kean sbaglia a porta libera e poi De Sciglio fa fallo da rigore su Yeboah. Dal dischetto, Criscito spazza via i fantasmi del Derby con la Sampdoria portando il trionfo il Grifone. C’è speranza per la salvezza.