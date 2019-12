Kokeza (federcalcio serba): “Stankovic grande uomo, farÃ  ottimi risultati”

Kokeza (federcalcio serba): “Stankovic grande uomo, farà ottimi risultati”

Condividi questo articolo

Dejan Stankovic, ex calciatore e poi dirigente dell’Inter, è da pochi giorni diventato allenatore della Stella Rossa. In patria, l’ex centrocampista serbo, gode di grande stima. Slavisa Kokeza, presidente della Federcalcio serba, nel corso di una lunga intervista concessa al portale Mozzart, parla proprio dell’ex centrocampista nerazzurro e del suo tentativo di portarlo a lavorare per la federazione.

GRANDE UOMO – Parole di stima per Dejan Stankovic da parte di Slavisa Kokeza, che lo definisce un grande uomo sia dal punto di vista sportivo che da quello umano: «Si tratta di una persona che apprezzo moltissimo in termini sportivi e umani. È l’uomo con cui ho parlato per la prima volta quando sono diventato presidente, volevo che diventasse il direttore della Federcalcio serba. Aspiravo a vederlo guidare il settore sportivo, tutte le selezioni nazionali. In quel momento, però, Stankovic non riuscì a sistemare la sua situazione e non trovammo l’accordo. Tutto quello che posso dire di Dejan è che è un grande nome calcistico; un personaggio del genere, con tale energia, può sicuramente portare un sacco di cose positive alla Stella Rossa. Non ho dubbi che farà grandi risultati. Gli auguro tutta la fortuna nella sua carriera di allenatore».

Fonte: mozzartsport.com