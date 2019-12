Longhi: “Inter, Vidal per colmare le lacune a centrocampo. Sui giovani…”

Vidal è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Nei prossimi giorni la squadra nerazzurra proverà a strappare al Barcellona il centrocampista cileno, per aggiungere esperienza ad una rosa giovane. Bruno Longhi, noto giornalista, sulle frequenze di “Radio Sportiva” si esprime sulla scelta di puntare sul cileno. Una battuta sulla politica dei giovani attuata in estate dai nerazzurri.

ESPERIENZA – Arturo Vidal porterà esperienza e colmerà le lacune del centrocampo dell’Inter, ne è convinto Bruno Longhi: «Non è che l’Inter non stia puntando sui giovani, in estate lo ha fatto, ma visti gli infortuni, si cerca un giocatore di esperienza come Arturo Vidal, che possa allargare e completare la rosa che ha mostrato delle lacune evidenti».