Napoli-Inter, terapie per Koulibaly. Allenamento personalizzato per due

Con una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, il Napoli ha pubblicato il resoconto dell’allenamento di oggi. Terapie per Kalidou Koulibaly in vista di Napoli-Inter, big match in programma il sei gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo, mentre Luperto e Dries Mertens hanno svolto una parte di lavoro personalizzato.

RITORNO AGLI ALLENAMENTI – Ritorno in campo per gli azzurri in vista di Napoli-Inter. La squadra allenata da Gennaro Gattuso ha svolto oggi infatti il primo allenamento dopo la pausa per le festività natalizie, con la sfida del 6 gennaio al San Paolo nel mirino. Secondo quanto si legge sul sito web ufficiale della società, la squadra ha iniziato con un lavoro di attivazione prima di dividersi in due gruppi che si sono alternati con esercizi sulla forza e allenamento aerobico, per poi chiudere con la classica partitella.

TERAPIE – Solo terapie per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, infortunatosi in occasione della sconfitta al San Paolo per 1-2 contro il Parma, sta provando infatti a recuperare in vista di Napoli-Inter. Dries Mertens e Luperto hanno invece svolto la prima parte dell’allenamento insieme al resto della squadra, svolgendo poi la seconda parte seguendo una tabella di lavoro personalizzato sul campo due. Domani la squadra sarà di nuovo in campo per una seduta mattutina.