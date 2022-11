Juventus, Elkann ha già scelto su chi ripartire! Fissata una data cardine

Terremoto clamoroso in casa Juventus con le dimissioni dell’intero CdA, in primis Andrea Agnelli (vedi articolo). John Elkann, proprietario del club, ha già scelto il nome nuovo. Arrivabene inoltre dovrebbe restare

RIPARTENZA − Il nome nuovo nella Juventus è quello di Maurizio Scanavino. Direttore generale e uomo di fiducia di John Elkann ed Exor. Profilo già noto per la famiglia che tiene le redini della Juventus in quanto si tratta dell’Amministratore Delegato di Gedi. Secondo Sky Sport, Scaravino dovrà essere la figura garante per la società insieme a Maurizio Arrivabene a cui è stato chiesto di rimanere AD del club. I due traghetteranno il club almeno fino al 18 gennaio quando ci sarà un nuovo CdA per comporre il nuovo consiglio d’amministrazione.