Olanda, partita decisiva per gli ottavi di finale dei Mondiali! Inter vigile

L’ultima partita del girone dei Mondiali per l’Olanda sarà decisiva. La squadra di Louis van Gaal giocherà contro il Qatar per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. L’Inter osserva vigile i suoi giocatori, Dumfries e de Vrij.

DECISIVA – L’Olanda giocherà domani alle 16 la partita più importante della sua esperienza in Qatar. La squadra di Louis van Gaal affronterà la nazione ospitante per guadagnare la qualificazione agli ottavi di finale. In caso di pareggio o sconfitta, c’è il rischio Inghilterra dopo i gironi. Il Commissario tecnico olandese farà affidamento ai suoi giocatori migliori: tra questi figurerà sicuramente Denzel Dumfries, fino ad ora deludente nelle prestazioni. Stefan de Vrij presumibilmente partirà nuovamente dalla panchina, lasciando spazio ad Ake, van Dijk e de Ligt. La partita appare semplice, il Qatar è la squadra peggiore della competizione e la speranza di passare da prima del girone è molto concreta. L’Inter sarà vigile sui suoi giocatori convocati da van Gaal, soprattutto sull’esterno destro che sarà la prossima chiave di mercato nerazzurra.