Dalic: «Belgio, se hai Lukaku e De Bruyne non puoi che essere fortissimo»

Zlatko Dalic sfiderà con la sua Croazia il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Con molta probabilità solo una delle due nazionali si qualificherà agli ottavi di finale. Il CT non ha dubbi

TOP TEAM − Il CT della Croazia Dalic si esprime sul Belgio in conferenza stampa: «Penso che il Belgio sia una grande squadra, una grande nazionale che è stata prima nel ranking Fifa per cinque anni. Forse l’intensità del gioco dei belgi nelle prime due partite non è stata ad un livello top, ma questo non deve ingannarci. Ci prepareremo per il Belgio, che è un top team, loro ci conoscono molto bene, come noi conosciamo loro, sarà una partita decisiva. Li conosco molto bene, sono esperti, possono causarci molti problemi. Se hai De Bruyne e Lukaku, allora sei fortissimo».