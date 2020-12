Il Milan trova il 2-2 in pieno recupero, Parma corsaro! Inter -3

Condividi questo articolo

Theo Hernandez Milan-Spezia

Il posticipo tra Milan e Parma conclude l’undicesima giornata di Serie A. Termina 2-2, coi rossoneri che agguantano il pareggio in pieno recupero.

SOFFERENZA – Il Milan rinvia l’appuntamento con la sconfitta, riuscendo addirittura a recuperare un doppio svantaggio contro il Parma. La squadra di Fabio Liverani dimostra grande feeling con San Siro. Al 13′ gli ospiti passano in vantaggio, con Hernani che scarica in rete l’appoggio di Gervinho, dopo una grande discesa sulla sinistra. Al 23′ arriva il pareggio di Samu Castillejo, ma viene annullato per fuorigioco. Sono gli uomini di Stefano Pioli a condurre il gioco, ma sembra la più classica delle serate storte. E infatti a inizio ripresa il Parma addirittura raddoppia. Il marcatore è Jasmin Kurtic, che impatta di testa accorrendo in area su cross dalla destra. Passano solo due minuti perché il Milan riesca finalmente a segnare: Theo Hernandez accorcia di testa su calcio d’angolo. Inizia un vero e proprio forcing dei rossoneri, che trovano il pareggio solo in pieno recupero. Al 92′ cross rasoterra di Davide Calabria dalla destra, Ante Rebic tenta la girata in rete, Luigi Sepe respinge coi piedi e ancora Hernandez trova un mancino letale che vale il 2-2. Il Milan mantiene il primato in classifica, ma ora l’Inter dista tre punti.