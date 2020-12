Serie A, la classifica aggiornata dopo l’11ª giornata: l’Inter accorcia

L’Inter accorcia sulla vetta della classifica in Serie A. Il 2-2 del Milan col Parma (vedi articolo), unito all’1-3 dei nerazzurri stamattina a Cagliari, porta la squadra di Conte a -3 dai rossoneri. Peccato per il pareggio di Theo Hernandez al 91′: poteva essere ulteriormente ridotto il distacco dal primo posto e la prima sconfitta per Pioli. Da martedì turno infrasettimanale.



Sassuolo-Benevento 1-0 7′ rig. D. Berardi

Crotone-Spezia 4-1 7′, 96′ Messias, 18′ Farias (S), 49′ Reca, 56′ Eduardo Henrique

Torino-Udinese 2-3 24′ Pussetto, 54′ De Paul, 66′ Belotti (T), 67′ Bonazzoli (T), 69′ Nestorovski

Lazio-Verona 1-2 45′ aut. Lazzari, 56′ Caicedo (L), 67′ Tameze

Cagliari-Inter 1-3 42′ Sottil (C), 77′ Barella, 84′ D’Ambrosio, 94′ Lukaku

Atalanta-Fiorentina 3-0 44′ Gosens, 55′ Malinovskyi, 63′ Toloi

Bologna-Roma 1-5 5′ aut. Poli, 10′ Dzeko, 15′ Lo. Pellegrini, 24′ aut. Cristante, 35′ Veretout, 44′ Mkhitaryan

Napoli-Sampdoria 2-1 20′ Jankto (S), 53′ Lozano, 68′ Petagna

Genoa-Juventus 1-3 57′ Dybala, 61′ Sturaro (G), 78′ rig., 89′ rig. Cristiano Ronaldo

Milan-Parma 2-2 13′ Hernani, 56′ Kurtic, 58′, 91′ Theo Hernandez (M)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 27

Inter 24

Napoli 23 (-1)

Juventus 23

Sassuolo 22

Roma 21

Verona 19

Atalanta 17 *

Lazio 17

Udinese 13

Cagliari 12

Bologna 12

Sampdoria 11

Parma 11

Benevento 11

Spezia 10

Fiorentina 9

Torino 6

Genoa 6

Crotone 5

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

DODICESIMA GIORNATA SERIE A

Udinese-Crotone martedì 15 dicembre ore 18.30

Benevento-Lazio martedì 15 dicembre ore 20.45

Juventus-Atalanta mercoledì 16 dicembre ore 18.30

Fiorentina-Sassuolo mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Genoa-Milan mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Inter-Napoli mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Parma-Cagliari mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Spezia-Bologna mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Verona-Sampdoria mercoledì 16 dicembre ore 20.45

Roma-Torino giovedì 17 dicembre ore 20.45