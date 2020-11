Iachini-Fiorentina è finita: esonero. Scelto il sostituto – Sky

Iachini

Beppe Iachini non sarà più l’allenatore della Fiorenina. Dopo giorni di reflessione è infatti arrivata la decisione del patron Viola Rocco Commisso. Ecco le ultime secondo Gianluca Di Marzio.

DECISIONE – Beppe Iachini non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ormai ex tecnico dei Viola è stato esonerato e a breve arriverà l’ufficialità. Per sostituirlo Rocco Commisso ha scelto un grande ex: Cesare Prandelli.