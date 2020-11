Compagnoni: “Inter sfortunata. Ma la difesa a tre ha fatto il suo tempo”

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni, telecronista di “Sky Sport”, ha commentato il cammino dell’Inter di Antonio Conte in queste prime sette giornate di campionato

NODI – La sfida ai vertici della Serie A sta entrando nel vivo. Otto squadre sono raccolte in cinque punti. Il cammino verso lo scudetto è soltanto all’inizio e, secondo Maurizio Compagnoni, promette sorprese: «Per sapere quali squadre saranno in lotta fino alla fine, molto dipenderà dalla quota scudetto. Credo che sarà piuttosto bassa, 83-84 punti, e a quel punto saranno molte le squadre in grado di raggiungerla. Sono d’accordo con Conte quando dice che la squadra è sfortunata. Diverse partite potevano finire in maniera diversa. L’Inter però prende troppi gol e c’è un problema di equilibrio, probabilmente dovuto a tanti fattori. Qualche errore individuale ha pesato ma non è solo quello il discorso. In questo periodo l’Inter ha un problema di equilibrio difensivo. Magari anche la difesa a tre ha fatto il suo tempo».