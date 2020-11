Di Gennaro: “Inter, bicchiere mezzo vuoto ma campionato lungo. Conte…”

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora commentatore tv, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri continuano a raccogliere poco e il nervosismo del tecnico inizia ad aumentare.

CAMBIO DI PASSO – Antonio Di Gennaro ha parlato a “Tutto Mercato Web Radio”: «Che la situazione sia difficile si vede. Conte ha aperto una strada a questa società, arrivando secondo e in finale di Europa League. Quest’anno ha preso troppi gol, non riesce a dare il colpo del ko. Per ora il bicchiere è mezzo vuoto, ma il campionato è lungo. Arrivare secondo sarebbe un fallimento, sa che la rosa è stata migliorata secondo quello che voleva, ora deve dare il suo come i giocatori. Sa che è un’annata fondamentale».