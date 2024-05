La Fiorentina non muore mai! Vittoria con il Bruges al 91′

La Fiorentina non muore mai. All’Artemio Franchi vince in casa per 3-2 contro il Bruges. In superiorità la viola dà il segnale giusto, appuntamento al ritorno di questa semifinale di Conference League.

SPRECO – All’andata della semifinale di Conference League la Fiorentina vince 3-2 contro il Bruges dando dimostrazione di non morire mai. La squadra di Vincenzo Italiano passa in vantaggio dopo appena 5 minuti con Riccardo Sottil, alla seconda rete consecutiva in pochissimi giorni. Trovano subito il gol gli avversari con Hans Vanaken su calcio di rigore all’11’. Si sblocca poi finalmente Andrea Belotti al 37′, che ridà la guida del match alla Fiorentina. Nel secondo tempo Raphael Onyedika nel giro di 3 minuti si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando il Bruges in 10. Al 63′ Igor Thiago pareggia comunque il conto, sorprendendo gli italiani che potevano e dovevano fare di più in questa situazione. Al minuto 91 la decide colui che nessuno si aspettava: Mbala Nzola. In un mischione in area di rigore l’ex Spezia segna e cancella i fantasmi della sua pessima stagione. L’appuntamento al giovedì seguente per il ritorno della semifinale.