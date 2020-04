Faggiano: “Taglio stipendi? Senso del dovere. Ripresa? Aspettiamo”

Il Parma nelle scorse settimane ha deciso di tagliare una mensilità dallo stipendio dei suoi tesserati (vedi articolo). Daniele Faggiano, direttore sportivo della società emiliana, ha commentato la scelta a “ParmaLive.com”, parlando anche della possibile ripresa della Serie A 2019/20.

SENSO CIVICO – La scelta del Parma di decurtare un mese di stipendio a tutti i suoi tesserati è una scelta presa per senso di dovere. Una scelta di solidarietà, presa di comune accordo con i calciatori. Questo il commento di Daniele Faggiano, direttore sportivo della società: «È stata fatta per un senso di dovere verso la nazione, verso tutti, i tifosi del Parma e del calcio in generale. È stata una scelta ponderata, voluta da tutti».

RIPRESA AZZARDATA – Faggiano preferisce poi non sbilanciarsi sulla data di possibile rientro in campo. Le sue parole: «Non mi esprimo, negli ultimi tempi non si è capito nulla. Tante parole, tutti cercano di fare qualcosa, però dare una data è azzardato. Noi aspettiamo, cerchiamo di andare avanti senza chiacchierare».