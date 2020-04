Coronavirus, Italia e quarantena: dati positivi. Serie A day: le prospettive

Coronavirus, Italia e quarantena – 23 aprile: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano il trend degli ultimi giorni. La discesa continua, ma i morti restano ancora abbastanza alti. Intanto, continuano le riunioni propedeutiche alla ripresa del calcio e della Serie A

Coronavirus, Italia e quarantena: la discesa continua. Non per i morti

La corsa del Covid-19 nel nostro Paese è sempre più lenta. Nuovo record di guariti nella giornata di oggi: 3033 nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, continuano a svuotarsi le terapie intensive: 107 ricoveri in meno rispetto a ieri. Ancora drammatico il numero di nuovi decessi nelle ultime 24 ore: sono 464, in lieve aumento rispetto a un giorno fa. Borrelli ammette: “I dati sono particolarmente confortanti”

Coronavirus: la Serie A tenta la riapertura, ottimismo?

Nessuno sembra volersi assumere la responsabilità di chiudere il calcio e in particolare la Serie A. Per questo, tutte le parti in causa, dopo diverse settimane di stop, stanno cercando le modalità giuste per ripartire. L’incontro di oggi (qui i dettagli) ha decretato la possibilità di allungare i campionati Nazionali fino al 2 agosto. In pieno accordo con le indicazioni UEFA. Si attende l’approvazione del protocollo sanitario e la data per la ripresa degli allenamenti, ma la stagione sembra andare verso la ripresa.