Meunier, Inter addio: no rinnovo, scatto decisivo del Borussia Dortmund

Meunier è pronto a lasciare il PSG. Il terzino per mesi è stato accostato all’Inter per la fascia destra, addirittura fin dai tempi di Spalletti. Difficilmente la sua strada sarà in nerazzurro. Il Borussia Dortmund sembra già in fase di chiusura per l’esterno belga, come riporta “Tuttomercatoweb”

UN OBIETTIVO SI ALLONTANA – In molte occasioni, Thomas Meunier sembrava piacere non poco all’Inter. Sembrava ideale da esterno destro nel 3-5-2 di Conte e il suo contratto è in scadenza a fine stagione con il PSG. Il rinnovo appare ormai lontanissimo, ma è un altro il club favorito per il laterale. Si tratta del Borussia Dortmund, che a fine anno dovrebbe perdere Hakimi. Non si tratta di un interesse, l’operazione è a un passo dalla chiusura.