De Paul rilancia l’Udinese: Genoa KO e penultimo in Serie A

Rodrigo de Paul SPAL-Udinese

Udinese-Genoa è appena finita. La sfida della Dacia Arena è la penultima di questa ottava giornata della Serie A 2020/2021. Ad avere la meglio sono stati i friulani guidati da Igor Gotti. Ecco il report del match.

REPORT – Nel corso della prima frazione di gioco Udinese e Genoa si annullano senza creare particolari palle gol. È però Rodrigo De Paul a siglare la rete del vantaggio al 34 minuto con una bellissima conclusione dal limite dell’area. Nel corso della ripresa gli ospiti di Rolando Maran provano a pareggiare la sfida e nel finale Gianluca Scamacca realizza il gol del pareggio superando Juan Musso. Il VAR però annulla tutto. Udinese batte Genoa 1 a 0.

CLASSIFICA – Con questa vittoria i friulani salgono a quota 7 punti in classifica superando proprio il Genoa fermo a 5. Rossoblù al momento penultimi in classifica insieme al Torino sconfitto oggi pomeriggio per 4 a 2 dall’Inter di Antonio Conte. Ultimo il Crotone con 2 punti.